Глава региона Махамбет Досмухамбетов посетил новое 6-этажное здание и ознакомился с качеством обслуживания населения. - Новый центр оснащен современным оборудованием. На первом этаже здания расположен центр цифровых услуг. Здесь 30 человек могут одновременно могут получить услуги в секторе самообслуживания. На втором этаже работает зал обслуживания посетителей. Здесь также имеется возможность обслуживать до 30 услугополучателей одновременно. Вместимость зала – 100 человек. На третьем этаже работают учреждения социального обслуживания. Департамент земельного кадастра и технического обследования недвижимости находится на четвертом этаже, - рассказал директор Атырауского областного филиала НАО Государственная корпорация "Правительство для граждан" Муса Хайруллиев. Кроме того, в центре, для удобства населения, работают консультанты сектора документирования и регистрации населения, выдачи готовых документов, а также мини-комнаты для детей. В новом здании созданы все условия для самостоятельного использования электронных услуг, не ожидая операторов. - Сегодня у жителей появилась возможность получать необходимые им государственные услуги в одном месте. И нет необходимости посещать несколько учреждений из-за одной справки, - подчеркнул Муса Хайруллиев. Глава региона Махамбет Досмухамбетов пообщался с жителями, пришедшие для получения госуслуг и с сотрудниками ЦОНа. В ходе общения жители отметили, что в новом здании созданы все условия для получения государственных услуг, но добираться до нового адреса ЦОНа проблематично. Количество пассажирское транспорта в это направление немного. Аким области поручил соответствующим службам в ближайшее время решить этот вопрос и принять меры по увеличению количества автобусов для удобства населения. Отметим, что новое здание ЦОНа находится по адресу: мкр. Нурсая, ул. Абулхаир хана, 66. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.