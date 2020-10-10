Гранты для сельских НПО и инициативных граждан, направленные на решение социальных проблем в сельской местности в рамках данного проекта, принесут ощутимую пользу обществу и обеспечат их дальнейшее развитие. Проект «Повышение потенциала сельских НПО Западно-Казахстанской области» предлагает полный цикл в работе с сельскими НПО. Это обучение, консультирование и проведение конкурса малых грантов. По итогам конкурса были выданы гранты 10-ти сельским НПО и инициативным гражданам на сумму 500 000 тенге каждый. Гранты реализованы в Таскалинском, Бурлинском, Теректинском, Акжайыкском районах и районе Байтерек. Так, восстановлен парк в с.Дарьинское, открыта детская площадка в Бурлинском районе, консультационные кабинеты и реализованы другие проекты в селах. – Сегодня в каждом районе есть общественные объединения, но не всегда они проявляют необходимую активность. Проводя тренинги, мы помогали им ставить нужные цели, объединять людей, уметь выходить из разных ситуаций – говорит руководитель ОО «Жайык таны» Гульбаршын Муштанова. Проводились различные консультации по вопросам развития гражданского общества на различных площадках, а также через сайт ОФ «Камеда». Проектная команда осуществила выезды в районы в целях проведения встреч с местными жителями и представителями гражданского общества по разъяснению правил конкурса. Также было проведено онлайн-анкетирование представителей местных сообществ во всех районах области в целях проведения анализа потребностей НПО и местных сообществ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.