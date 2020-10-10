Преступники убили супружескую пару, а их автомобиль сожгли, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". К 2,5 годам ограничения свободы приговорили педофила в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Весной этого года в лесном массиве вблизи поселка Большой Чаган района Байтерек местными жителями был обнаружен сгоревший автомобиль. Как оказалось, таким образом преступники пытались уничтожить улики, чтобы избежать ответственности за двойное убийство. Всего за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 23 убийства. Окончено и направлено в суд 22 уголовных дела. Процент раскрываемости составил 91,7%. Об обстоятельствах данного преступления рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений против личности УКП ДП ЗКО подполковник полиции Руслан Усиев. – 3 апреля текущего года поступило сообщение в отдел полиции района Байтерек о том, что обнаружена обгоревшая автомашина марки «Фольксваген Джета». На место выехали следственно-оперативная группа ОП района Байтерек и оперативники УКП ДП ЗКО. В ходе проведения осмотра места происшествия было установлена, что вышеуказанная автомашина принадлежала жителю села Большой Чаган Чиркову Павлу. При опросе родственников полиция установила, что Чирков Павел и его сожительница Хан Ирина отсутствуют по месту жительству и данный факт был зарегистрирован как «без вести пропавшие граждане». В результате слаженных действий сотрудников полиции в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и ряда экспертиз были установлены и задержаны подозреваемые лица по данному делу Колыванов и Черняков, - рассказал Руслан Усиев. При проведении допроса задержанных была установлена полная картина громкого убийства. - Задержанные пояснили, что 26 марта они находились в селе Колесово, в доме отца Чернякова. Между ними, Чирковым и Хан возникла ссора, в ходе которой они начали избивать потерпевших. Видя бессознательное состояние потерпевших, они не остановились и имея преступный умысел с целью убийства загрузили Чиркова и Хан в автомобиль, принадлежащий Чикрову и вывезли их на берег реки Чаган. Находясь на месте преступления, используя штыковую лопату, они продолжили наносить телесные повреждения в область головы и тела потерпевших. Убедившись, что Чирков П и Хан мертвы, фигуранты данного преступления закопали тела на берегу реки Чаган и сожгли автомашину, – сообщил Руслан Усиев. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Черняков был приговорен к 23 годам лишения свободы, Колыванов - к 18 годам лишения свободы, отбывать наказание они будут в учреждении максимальной безопасности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.