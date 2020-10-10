По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем +16, ночью столбик термометра опустится до -3. В Атырау солнечно, днем 18 градусов выше нуля, ночью +7. В Актобе днем до 15 градусов тепла, ночью -3. В Актау днем столбик термометра поднимется до +22 градусов, ночью +9. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.