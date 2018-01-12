Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2016 году специализированный межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел 7 дел в отношении педофилов. - Все осужденные получили тюремные сроки от 12 до 25 лет. Самой маленькой жертве насильника всего 9 лет, и самой взрослой жертвой был мальчик 16 лет, - заявил председатель СМУС Кайрат ЧАЛКАРОВ. Возраст осужденных в основном от 44 лет и младше. По словам председателя ювенального суда Слуканым КАДРАЛИЕВОЙ, также помимо изнасилования есть статья "Половое сношение с несовершеннолетними". По данной статье были осуждены 9 человек, в 2016 году таких дел было всего два. - Осужденные по данным фактам получили ограничение свободы. В основном факты полового сношения с несовершеннолетними выявляются при постановке на учет по беременности. Чаще всего это девушки 15-16 лет, - рассказала Слуканым КАДРАЛИЕВА.