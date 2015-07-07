В ЗКО тариф на свет хотят повысить на 25%

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции ЗКО. Фото из архива "МГ" По словам руководителя департамента Валихана РАЗОВА, мотивом для повышения тарифа является вынужденная мера. - ТОО «Батысэнергоресурсы» просит повысить тариф на 25%, так как это вынужденная мера, - поясняет Валихан РАЗОВ. - Дело в том, что более дешевую электроэнергию ТОО «Батысэнергоресурсы» получало от КПО б.в. Но в связи с тем, что несколько недель назад там вышла из строя одна из трансформаторных подстанций, теперь ТОО «