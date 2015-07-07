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Социум

В ЗКО тариф на свет хотят повысить на 25%

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции ЗКО. Фото из архива "МГ" По словам руководителя департамента Валихана РАЗОВА, мотивом для повышения тарифа является вынужденная мера. - ТОО «Батысэнергоресурсы» просит повысить тариф на 25%, так как это вынужденная мера, - поясняет Валихан РАЗОВ. - Дело в том, что более дешевую электроэнергию ТОО «Батысэнергоресурсы» получало от КПО б.в. Но в связи с тем, что несколько недель назад там вышла из строя одна из трансформаторных подстанций, теперь ТОО «
Marat
В ЗКО тариф на свет хотят повысить на 25%
Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции ЗКО.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" По словам руководителя департамента Валихана РАЗОВА, мотивом для повышения тарифа является вынужденная мера. - ТОО «Батысэнергоресурсы» просит повысить тариф на 25%, так как это вынужденная мера, - поясняет Валихан РАЗОВ. - Дело в том, что более дешевую электроэнергию ТОО «Батысэнергоресурсы» получало от КПО б.в. Но в связи с тем, что несколько недель назад там вышла из строя одна из трансформаторных подстанций, теперь ТОО «Батысэнергоресурсы» вынуждено закупать более дорогую электроэнергию в России. Как пояснил Валихан Алиханович, департамент будет вести переговоры с руководством КПО б.в. о возможном погашении создавшихся издержек. Также руководитель департамента добавил, что это временное явление, пока не восстановят трансформатор на месторождении. Создавшуюся ситуацию подтвердила и директор ТОО «Батысэнергоресурсы» Снежана ИМАШЕВА. - Действительно, мы потеряли дешевый источник электроэнергии, - поясняет Снежана Валерьевна. - Мы вынуждены закупать электроэнергию с июня из России, и ситуация пока, к сожалению, не выправляется. Если раньше КПО б.в. нам поставлял 36 МВт, то сейчас всего - 6-10 МВт. В данный момент мы подали уведомление в департамент, которое будет рассматриваться в течение 30 дней. Напомним, 5 июня на 470 участке Карачаганакского перерабатывающего комплекса сгорел трансформатор. Также глава департамента комитета по регулированию естественных монополий сообщил, что с 30 июля запросили увеличение тарифа поставщики коммунальных услуг. АО «ЗапКазРэк» просит разрешить увеличить тарифы на 45%, АО «Жайыктеплоэнерго» - на 60%, ТОО «Батыс Су Арнасы» - на 109%. - Эти предприятия подали заявки, и они будут рассматриваться в течение 180 дней,- поясняет Валихан Алиханович. - Это очень объемные документы, примерно 10 тысяч страниц от каждого предприятия, поэтому предстоит большая работа. Будет ли повышение, зависит от обоснованности предоставленных документов. Как сообщил Валихан РАЗОВ, общественные слушания заявок предприятий естественных монополий состоятся в октябре-ноябре этого года.
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