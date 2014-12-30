Иллюстративное фото с сайта mn.ruПо словам Рашида ФАЗЫЛОВА, полицейские уже начали проводить рейд на рынках города и области, выявляя продавцов незаконной пиротехники. - Пиротехнические изделия должны реализовываться в специализированных магазинах, - говорит старший инспектор УАП ДВД ЗКО. - Продажа вне магазинов является незаконной. Продавцам пиротехники грозит штраф от 1 до 5 МРП. К слову, полицейские области уже успели изъять более 700 штук пиротехнических изделий. На пятерых продавцов составлены административные протоколы, и в скором времени дела будут направлены в суд.