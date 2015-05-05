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Происшествия Социум

В ЗКО утонул четырехлетний ребенок

Иллюстративное фото с сайта ko44.ru Трагедия произошла 1 мая около 13 часов на реке Матвеевка близ поселка Егиндыбулак Зеленовского района ЗКО. - Ребенок 2011 года рождения утонул при неизвестных обстоятельствах, - пояснила главный специалист департамента ЧС ЗКО Бибигуль НУРМУХАНОВА. Как сообщается, тело ребенка было обнаружено и извлечено из воды оперативной группой Зеленовского РОВД. Стоит отметить, что это первый случай утопления в этом году на водоемах области.
Marat
В ЗКО утонул четырехлетний ребенок
Иллюстративное фото с сайта ko44.ru
Иллюстративное фото с сайта ko44.ru
 Иллюстративное фото с сайта ko44.ru Трагедия произошла 1 мая около 13 часов на реке Матвеевка близ поселка Егиндыбулак Зеленовского района ЗКО. - Ребенок 2011 года рождения утонул при неизвестных обстоятельствах, - пояснила главный специалист департамента ЧС ЗКО Бибигуль НУРМУХАНОВА. Как сообщается, тело ребенка было обнаружено и извлечено из воды оперативной группой Зеленовского РОВД. Стоит отметить, что это первый случай утопления в этом году на водоемах области.
ребенок утонул река

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