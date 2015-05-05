В ЗКО утонул четырехлетний ребенок

Иллюстративное фото с сайта ko44.ru Трагедия произошла 1 мая около 13 часов на реке Матвеевка близ поселка Егиндыбулак Зеленовского района ЗКО. - Ребенок 2011 года рождения утонул при неизвестных обстоятельствах, - пояснила главный специалист департамента ЧС ЗКО Бибигуль НУРМУХАНОВА. Как сообщается, тело ребенка было обнаружено и извлечено из воды оперативной группой Зеленовского РОВД. Стоит отметить, что это первый случай утопления в этом году на водоемах области.