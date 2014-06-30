На очередной сессии маслихата аким Зеленовского района Карим ЖАКУПОВ внес предложение об упразднении села Усихино. Депутаты предложение приняли, и формально село упразднили. Но в селе еще живут 4 семьи, которым некуда идти. Корреспонденты "МГ" поехали в село, которого больше нет.
В пятницу, 27 июня, депутаты областного маслихата своим решением упразднили село Усихино. Массовый переезд из села начался еще в конце 90-ых годов прошлого столетия. Сейчас там остались 4 семьи.
- Мы с семьей переехали сюда в 1958 году, - рассказал, пожалуй, самый пожилой житель села Усихино Сундеткали ХУСАИНОВ. - Хорошее было село. 70 домов было, школа, медпункт, все было. В годы разрухи, когда не было работы, люди стали уезжать отсюда. Потом закрылась начальная школа. Сейчас от нее ничего не осталось. При школе в селе Переметное есть интернат. Но кто из родителей захочет маленьких детей отдавать туда. Многие снимают жилье.
По словам мужчины, они бы рады поменять место жительства и не оставаться в богом забытом месте, но вот идти им некуда. Дома в Усихино продать невозможно, а приобрести жилье в Переметном - это им не по карману.
- Мы вырастили 7 детей, - говорит Жумагыз ХУСАИНОВА. - Дочерей выдали замуж. Сейчас одна из них снимает угол в Переметном, чтобы дети могли в школу ходить. Все, что они зарабатывают, уходит на аренду жилья.
Семья в начале 2000 годов встала в очередь на жилье и земельный участок. Но так его и не получили, выдачу заморозили на неопределенное время.
- В Переметном старенькие 1-2-комнатные дома стоят от 1,5 миллиона тенге, мы не можем купить такой дом, - говорит Сундеткали-ага.
Село Усихино находится всего в 45 километрах от города, и примерно в 2 километрах от трассы Уральск-Саратов.
В Усихино сейчас живут всего 4 семьи. Целых домов чуть больше, но там никто не живет.
Многие снимают жилье в соседнем селе Переметное, поскольку в Усихино нет ни школы, ни медицинского пункта, ни питьевой воды.
Из останков домов местные жители выкорчевывают саманы и фундамент. В хозяйстве все пригодится.
9-месячный Алихан - самый маленький житель села. На прием к врачу малыша возят в Переметное. Снимать квартиру, а уж тем более купить, у молодых людей нет возможности. Отец мальчика перебивается работой в крестьянском хозяйстве, но и там наличными не платят. За труд платят питьевой водой и кормами для КРС.
Раз в месяц после получения пенсии сельчане ездят в город и закупают продукты питания, чтобы хватило до следующей пенсии. А хлеб пекут вот в такой печке на улице.
Даже таких развалин в Усихино мало. В основном места, где некогда стояли саманные дома, уже сравнялись с землей.
Некоторые из этих развалин идеальное место, чтобы снять какой-нибудь "Сталкер".
В Усихино нет газа и воды. Но есть электроэнергия, но и та благодаря тому, что соседнее село Астраханкино Таскалинского района тянет электричество через село.
Сейчас это голая степь. А всего несколько лет назад здесь стояла начальная школа.
Серик САМЕНОВ - один из тех, кто несколько раз обращался к властям с просьбой выделить земельный участок в селе Переметное для строительства жилья, даже президенту писал обращение. Но все тщетно.
Дети приезжают к родителям только на каникулы. Чтобы учиться в школе, они живут либо в интернате, либо у родных в селе Переметное.
Фото Медета МЕДРЕСОВА