zayavlenie1Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 30 июня, в областном суде прошел брифинг по модернизации работы суда. - Мы хотим рассказать о том, как можно уменьшить время и бумажную волокиту при подачи заявления в суд, - рассказал председатель апелляционной коллегии по гражданским и административным делам областного суда Бахытбек БЕГАЛИЕВ. - Теперь можно, не выходя из дома, обратиться в суд, причем не только в областной. По словам судьи Асланбека ДЮСИНГАЛИЕВА, при подачи заявления для начала надо получить электронную цифровую подпись в ЦОНе. Затем зайти на сайт верховного суда, ввести свою подпись. - После введения подписи, нужно зайти в судебный кабинет, где можно выбрать область и канцелярию нужного суда, - сообщает Асланбек ДЮСИНГАЛИЕВ. - Там вы заполняете нужные поля, где обязательно надо указать номер сотового телефона и электронную почту. Номер нужен для того, чтобы после написания заявления к вам пришло смс-сообщение с логином и паролем для отслеживания за ходом заявления. К слову, с 9 июня 2014 года было принято 912 заявлений в электронном варианте, из них на 748 уже выданы талоны. Талон выдается также в электронном виде. Наличие талона говорит о рассмотрении заявления. zayavlenie   Видео Ербола АМАНШИНА