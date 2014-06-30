Суд №2 города Актобе вынес приговор водителю, по вине которого в ДТП погибли два человека, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным пресс-службы областного суда, в ночь на 20 октября 2013 года водитель ехал за рулем «Mitsubishi Outlander» по объездной трассе поселка Акжар со стороны села Каргала в Актобе. Подъезжая к прилегающей дороге, ведущей к садоводческому коллективу «Поиск-2», водитель на большой скорости (129 км/ч) не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. В результате ДТП два пассажира иномарки погибли на месте. Отметим, что за год до этой аварии водитель «Mitsubishi» был лишен водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.296 ч.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ст.297 УК РК (Оставление места дорожно-транспортного происшествия). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. Мая ИБРАЕВА  