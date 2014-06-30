Сегодня,  30 июня, в специализированном межрайонном уголовном суде под председательством Акгуль КАРАСАЕВОЙ вынесли приговор Нуржану АНИЗОВУ за незаконное хранение оружия и наркотиков в особо крупном размере. narko - В ходе обыска 17 марта 2014 года в доме Анизова(уроженец Актюбинской области - прим. авт)  было найдено оружие, боеприпасы, а также пакеты с марихуаной весом около 4  кг и пакеты с гашишем общим весом больше 500 граммов. Так как хранение наркотиков было в особо крупном размере, мужчину осудили по статьям 259 ч.3 и 251 ч.1. Кроме этого, был доказан факт сбыта марихуаны,  - сообщает судья. - Все найденное мужчина хранил на балконе своей квартиры. Свое наказание Нуржан АНИЗОВ 1973 г.р будет отбывать в исправительной колонии строгого режима сроком 11 лет. Также мужчину приговорили к принудительному лечению от наркозависимости. В суде было заявлено, что у подсудимого беременная жена и ребенок, однако этот факт не помог ему смягчить приговор. Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА Ербол АМАНШИН