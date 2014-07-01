Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции Атырауской области. По данным финансовых полицейских, начиная с 2013 года вплоть до марта 2014, директор КГКП «Спорткомплекс «Мунайшы» незаконно выплачивал из бюджета предприятия зарплату «мертвым душам», которых на предприятии оказалось аж восемь человек. Общий ущерб составил 3,2 млн тенге. Правоохранительные органы завели уголовное дело на директора по статье 176 УК РК – «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Данная статья уголовного кодекса подразумевает лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. Кстати, именно в этом спорткомплексе два года назад произошло крупнейшая кража с международной выставки, на которой были представлены ювелирные изделия, одежда и парфюмерия. В общей сложности с выставочных павильонов были похищены драгоценности на полмиллиона долларов. Через несколько дней преступников задержали, но похищенное удалось вернуть не полностью.