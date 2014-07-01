С сегодняшнего дня по закону все казахстанские предприниматели, работающие по общеустановленному налоговому режиму, обязаны установить POS-терминалы для приема платежей по картам. По словам, по закону POS-терминалы в торговых залах с 1 июля 2014 года обязаны установить все предприниматели Казахстана. - От установки освобождаются предприниматели, работающие по патенту или упрощенному налоговому режиму до 1 января 2016 года, - рассказал Сергей РОДИН. К слову, по словам замдиректора, от установки терминалов также освобождаются бизнесмены, к торговым точкам которых нет подвязки телекоммуникационных сетей, то бишь интернета. Между тем, как рассказал, в палате был создан реестр проблемных вопросов предпринимателей, куда вошли 416 проблем бизнесменов. Причем несколько проблем уже нашли свое решение. Например, запрет продажи алкоголя в 100 метрах от дошкольных и образовательных учреждений. Напомним, ограничений по территории на продажу алкоголя в Казахстане нет, но есть ограничения по времени. Спиртные напитки теперь можно продавать с 12 до 21 часа.