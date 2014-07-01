Иллюстративное фото с сайта postitime.ru Иллюстративное фото с сайта postitime.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководство АО "Жайыктеплоэнерго". По словам генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Нурлыбека КИРЕЕВА, в ближайшее время закончится капитальный ремонт тепловой магистрали ТМ-2. Напомним, из-за реконструкции сразу двух тепломагистралей в 349 многоэтажных домах Уральска еще в конце мая была отключена подача горячей воды. - Вообще, по проекту ремонт должен был закончиться примерно 20 июля, но подрядчик идет с опережением, - рассказал Нурлыбек КИРЕЕВ. - Осталось буквально несколько дней и ТМ-2 будет подключена. Недели две назад после окончания основных работ в 35 многоэтажных дома подача горячей воды была возобновлена. До конца этой недели, то есть ко дню рождения столицы горячая вода появится в оставшихся 314 домах. Дома, к которым подача горячей воды осуществляется с ТМ-7, до завершения работ на тепломагистрали, будут подключены к ТМ-2.