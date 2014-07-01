Сегодня, 1 июля, на базе телеканала "Казахстан Орал" в прямом эфире об экономической ситуации в регионе рассказалКроме динамичного роста объемов производства и развития нефтегазовой промышленности, на Аслан ЖАКУПОВ отметил, что с созданием консорциума машиностроительных компаний «МашЗавод» свою деятельность активизировали машиностроительные предприятия. В состав консорциума вошли 9 машиностроительных компаний, а оператором является ТОО «Зениттехсервис», которое представляет интересы машиностроительных компании в тендерах, проводимых нефтегазовыми компаниями. - На сегодняшний день проводится большая работа по вводу новых производств, - рассказал Аслан ЖАКУПОВ. - Например, АО «ЗКМК» совместно с компанией «LANC AIR» США в текущем году завершило строительство экспериментального отечественного самолета из углеродного материала, скоростью до 550 км/ч. ТОО «Уральский трансформаторный завод» реализует проект по производству силовых трансформаторов. Производство будет осуществляться на оборудовании Германии, Италии, Швейцарии, Франции и США. По словам руководителя управления, кроме совместных производств есть договоренность с зарубежными партнерами о налаживании совместных производств. Например, АО «Уральский завод «Зенит» совместно с московской компанией АО «Газпромавтоматика» планирует выпуск газораспределительных шкафов. - По итогам 2013 года область сотрудничала более чем со 100 странами мира, а по итогам 4 месяцев текущего года сотрудничает с 78 странами мира, - отметил ЖАКУПОВ. - Основными торговыми партнерами области являются Италия (55,6%), Нидерланды (10,4%), Финляндия (5,8%), Хорватия (6,3%), Франция (5,8%), Греция (6,6%), Турция (2,6%). Также к партнерам присоединилась Чехия. Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА