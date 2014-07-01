Сегодня, 1 июля, в редакцию портала «Мой ГОРОД» пришло письмо от жителей поселка Деркул. В письме было сказано, что мост через реку Чаган расходится.
- С каждым днем увеличивается опасность обрушения и катастрофы. По этой дороге каждый день проезжают сотни груженных фур, техника все больше и больше разбивает дорогу и мост. Тем более, по этому пути возят больных в кардиоцентр, неужели местные власти закрыли глаза на опасность? - написал некто Анатолий.
Корреспонденты «МГ» побывали на мосту через реку Чаган и своими глазами увидели нынешнее положение дел.
В дорожном покрытии моста огромное количество колдобин и ухабов - но даже это не самое страшное, при въезде на мост водителей «встречает» огромная трещина, проходящая поперек моста. Тротуары и перилы моста сильно кренятся в правую сторону, между плитами зияют трещины - как после артиллерийского обстрела. Когда по мосту проезжают фуры , перила и плиты, на которых они находятся, начинают ощутимо трястись. Прогулявшись по мосту, мы увидели огромные трещины, которые прорезают мост вдоль, и в некоторых местах зияют дыры, из которых хорошо видно протекающую под мостом реку, градус обзора удобен - в эти дыры свободно пролазит человеческая рука. Спустившись под мост, мы наблюдали, как над нами пролетают машины - красивое зрелище, если только не учитывать, что в машинах живые люди, которые в любой момент могут пострадать из-за обрушения моста.
- Это на самом деле очень опасно, - рассказал Расул, водитель. - Но другого выхода нет - я живу в поселке Деркул, и поэтому мне волей-неволей приходится ездить через этот мост. Объезжать долго и дорого - бензин ведь не дешевый.
- Да жесть полная, - согласился Данияр КУСПАНОВ
, водитель. - Дыры, колдобины. На мой взгляд, мост в ужасно аварийном состоянии.
Однако местные власти так не считают.
- Этот мост не является аварийным, - рассказал заместитель руководителя ЖКХ Бекжан ТУКЖАНОВ
. - В этом году мы собираемся ремонтировать проезжую часть на мосту, асфальтобетонное покрытие, перильные ограждения и тротуары. Ремонт будет производиться на средства КПО б.в., в проекте эти работы заложены.
Тукжанов объяснил журналистам, что колонны, плиты перекрытия и несущие конструкции моста трогать не будут.
- Людей интересует безопасный проезд по мосту, - сказал ТУКЖАНОВ. - Мы им обеспечим безопасность, отремонтируем дорожное покрытие, беспрепятственный проезд организуем. По поводу аварийности могу сказать, что мы проводили обследование, и оно показало, что в настоящее время мост аварийным не является.
Точные сроки ремонта моста пока неизвестны.
- Финансирование идет через КПО б.в., - объяснили в ЖКХ. - У них еще не завершились процедуры по определению подрядчика, они должны в июле месяце уже начать работать и завершить ремонт до первых холодов.
Фото Медета Медресова