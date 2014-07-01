Иллюстративное фото с сайта rbinform.ru Иллюстративное фото с сайта rbinform.ru Сегодня в колонии общего режима КА-168/2, что находится в районе "Шанхай",  группа из 10 заключенных перекрыла входную дверь помещения отряда, где проживали 92 осужденных, тем самым воспрепятствовав их выходу на утреннюю проверку, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на департамент уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области. Заключенные выдвинули необоснованные требования о свободном передвижении по всей территории колонии, не привлечению к труду, что является грубым нарушением уголовно-исполнительного законодательства, отметили в ведомстве. После проведения с заключенными профилактической разъяснительной беседы со стороны сотрудников областного департамента УИС, ДВД области и представителей надзорных органов, заключенные отказались от своих действий.