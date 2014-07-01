С Аркадием ПАВАЛАТИ мы познакомились в редакции «МГ» - он искал работу. Уроженец Черновецкой области Украины живет в Уральске почти год, последний раз на Украине он был прошлой осенью - как раз до событий на Евромайдане, но тщательно следит, что происходит на родине.
- Еще с 1991 года Украина смотрела на Запад, хотя на самом деле Украина - это плацдарм для размещения войск НАТО, - высказал свое мнение Аркадий ПАВАЛАТИ.
На вопрос о бывшем президенте Украины Викторе ЯНУКОВИЧЕ мужчина отвечает сразу:
- Янукович был никакой, при Леониде КУЧМЕ было гораздо стабильнее. У нас была "Партия регионов" с Евгением КУШНАРЕВЫМ, вот он действительно был лидером, но его убили.
Оранжевую революцию Аркадий ПАВАЛАТИ считает безумием, собственно как и "Евромайдан". Журналист считает, что это планомерная подготовка американцев, целью №1 которой было выгнать российский флот с Черноморья, но у них это не получилось.
- Однозначного мнения нет, - делится Аркадий, - народ разделился на 3 группы. Одна группа - это неудачники и бездельники, которые примкнули к кучке националистов, вторая группа состоит из обывателей, они стараются спрятаться и надеются, что их не заденут, и третья группа, которая находится под обстрелом. В стране сейчас творится полный хаос, и люди которые уже остыли, понимают, что обратной дороги нет. Прессинг был давно, еще с 2004 года, когда начали переписывать историю и ущемлять русскоязычное население. Разжигание межнациональной розни было страшным, запрещали русские театры, школы, для этого вводили законы. Те, кто сумел удрать, начали уезжать уже после 2004 года. В основном уезжали в Россию, реже в Польшу и другие страны Европы. В свое время и Украина принимала беженцев из Карабаха, но потом многие беженцы уехали сами, также из-за межнациональной неприязни.
По мнению Аркадия, ущемлять права других наций - это дикость. В пример он привел Канаду и Швейцарию, там разговаривают на двух трех языках, а на Украине, если по-русски заговоришь, вам могут и хлеба не дать. Это происходит не везде, но в большинстве случаев так.
Что показывает ТВ
По телевидению показывают, что войска НАТО контролируют территорию Украины, где введено военное положение. Но, по словам мужчины, официально никакого положения не было введено, также нет и чрезвычайного положения. В основном это наемные войска, которые творят беспредел, кстати, они вооружены по последнему слову техники. По сравнению с ними у ополченцев вооружение царских времен. Официальная власть называет бомбежку мирного населения борьбой против терроризма и сепаратизма. И неважно, кто перед ними - маленький ребенок или 70-летняя старушка. Они бомбят все подряд, церкви, школы, больницы и дома.
- Ситуация на границе очень сложная. Там запросто могут порвать паспорт, если вдруг человек не понравится пограничникам. С женщинами эта ситуация, конечно, проще, но с мужчинами наоборот. На Украине проживает немало казахов, количество людей исчисляются тысячами. Если люди уезжают из Украины в Россию, к ним относятся настороженно, в случае, если уезжают в Казахстан, относятся намного проще.
Аркадий ПАВАЛАТИ говорит, что единого украинского народа нет. Он поделен на несколько частей: одних пытаются выжить, другая считает Украину "впереди планеты всей" и считают Россию своим главным врагом, ну, а третьи пытаются жить тихо, оставаясь на нейтральной стороне.
- Последние три поколения украинцев воспитывали на учебниках, в которых пропагандировали Россию как захватчика и агрессора, несмотря на то, что СУВОРОВ воевал с турками, а императрица Екатерина II воевала со шведами. Самое плохое, что в это теперь охотно верят.
Хочу казахстанское гражданство
- Я уже человек немолодой, устал от этого. Да все устали. Хочется нормальной жизни. Но здесь пока тоже не получается. С гражданством есть проблемы, я обращался в миграционную службу. Каждые три месяца мне нужно отмечаться на границе. Хочу взять гражданство Казахстана, с бумажками повозиться не проблема, но на счету должно быть 2,3 млн тенге, но сейчас такой суммы у меня нет. А обычный работяга не найдет такие деньги. Я 13 лет работал в областной газете в городе Черновцы на Украине, был ответственным за выпуск газеты, пока в 90-ых издание не развалилось.
В России у Аркадия нет ни родственников, ни друзей, в Уральске живет его бывший сослуживец, который позвал его жить сюда. Сейчас его проблема сосредоточена только на сумме, которая необходима для получения гражданства. На Украине остался его сын, жена Аркадия умерла много лет назад. Сын покидать родину не хочет, а сам Аркадий ПАВАЛАТИ твердо решил остаться в Уральске.
Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА