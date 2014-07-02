В финале конкурса были представлены 10 лучших проектов. В течение двух дней участники 10 команд-финалистов принимали участие в мастер-классах зарубежных и отечественных бизнес-тренеров по командообразованию, ведению и развитию технологического бизнеса, маркетингу и продвижению продукта и навыкам публичных выступлений. Кроме этого, с каждым из 10 проектов-финалистов были проведены практические работы менторов и экспертов из Казахстана, России, США, Канады, Бельгии, которые и помогли финалистам в подготовке их финальных презентаций, указали на их недочеты и поделились своим практическим опытом. Финальные выступления команд перед жюри состоялись 29 июня, по итогам которых были определены 3 команды победителей. Члены жюри оценивали наличие сильной управляющей команды, размеры рынка и конкурентов, новизну идеи и продукта, конкурентные преимущества, финансовые показатели, способы монетизации проекта, маркетинговый потенциал, каналы продвижения и продаж, и много многое другое. Высокая урожайность сельскохозяйственных культур, чистое молоко, здоровый скот и низкая себестоимость мяса - таковы будут результаты конкурса для Казахстана, если все три проекта будут реализованы. В сфере биотехнологии победителем конкурса стал проектпо организации производства биопрепаратов на основе энтомапатогенных микроорганизмов. Данный проект предполагает новый способ защиты сельскохозяйственных культур от вредных организмов, а также производство дешевых и экологически чистых заменителей ядохимикатов, используемых в сельском хозяйстве. Проектпо производству высокоэффективной гранулированной кормовой добавки «Өс» для откорма животных также признан лучшим в конкурсе. Эффективность новой кормовой добавки обеспечивается за счет использования полисахарида, полученного из многолетних растений, прирастающих в Центральном и Северных областях Казахстана, а также использованием в гранулированном корме белково-кормовой муки - источника полноценного животного белка. Третьим финалистом конкурса стал проектпо производству молочных продуктов, обладающих радиопротекторными свойствами. Проект призван решить проблему загрязнения молочного сырья тяжелыми металлами и радиацией в экологически неблагополучных районах. Победителей конкурса ждет стажировка в одном из ведущих акселераторов мира (Израиль, США (Кремниевая Долина)), где они смогут поработать над своими проектами с опытными менторами, наладить контакты и партнерские отношения с зарубежными партнерами, а также получить возможность презентовать свои проекты потенциальным зарубежным инвесторам. Напомним, что в рамках конкурса были собраны свыше 100 заявок со всех регионов страны, жюри, состоящее из казахстанских и зарубежных экспертов, на протяжении трех недель отбирали самые лучшие проекты.