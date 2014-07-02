Ко дню Астаны в период со 2 по 7 июля в Уральске пройдет второй международный турнир по волейболу среди девушек "Евразия". Соревнования пройдут в спортивном зале по ул. Айтиева. 2 июля в 10 утра в городском выставочном зале пройдет выставка «Жайнай бер, Астана!», также 4 июля в 11:00 в областном историко-краеведческом музее пройдет выставка гончарного искусства. Утром 4 июля торжественно откроют библиотеку имени М. Горького после капитального ремонта. Ровно в полдень 4 июля откроют детский сад "Ак ниет" на 360 мест. Это, пожалуй, самый долгожданный подарок для горожан, поскольку в центральной части новых детсадов, тем более на такое количество детей, нет. Но основное празднество ко дню рождения столицы состоится 6 июля, и начнется с самого раннего утра. В 8:30 от Дворца бракосочетаний стартует велопробег, который финиширует на площади Абая. А вечером того же дня здесь же площади Абая состоится праздничный концерт.