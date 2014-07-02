Сегодня, 2 июля, представители сотового оператора Beeline рассказали журналистам о том, как и и в каком общественном транспорте будет работать Интернет. Как рассказали представители Beeline, Уральск присоединился к масштабному проекту "Казахстан Wi-Fi Bus". На сегодняшний день в республике уже более ста автобусов в 8 городах республики подключились к беспроводному Интернету. Скоростной Интернет стал доступен благодаря установке в городских автобусах 3G Wi-Fi-роутеров, которые раздают доступ в глобальную сеть всем обладателям смартфонов. В Уральске курсируют 8 автобусов маршрута №5 с таким оборудованием, но в скором времени оператор планирует увеличить число автобусов с доступом в Интернет. - Наш проект является социальным, потому что компания хочет дать доступ в Интернет для жителей городов, - рассказывает. - Это очень удобно - время поездки в автобусе можно скоротать в социальной сети, общаясь с родственниками или друзьями. Мы планируем подключить сеть не только в автобусах, но и в ЦОНах, банках, вокзалах и других общественных зданиях. Однако будут стоять ограничения. Все-таки мы делаем бизнес, а не занимаемся благотворительностью. Сами водители пассажирского транспорта новинкой довольны. - А, что, неплохая идея. В моем автобусе роутер с апреля уже подключен и молодежь старается садиться именно в такие автобусы. Всегда спрашивают, когда заходят. Бывает, что сеть отказывает, мы перезагружаем и все хорошо работает, - рассказывает водитель автобуса маршрута №5 Руслан ИСКАЛИЕВ. - Сначала я не совсем понял, зачем нужен Интернет в автобусах, ведь им можно пользоваться дома. Однако молодежь находится в сети все время, - рассказал. Как стало известно, при подключении Интернета возникали некоторые технические проблемы. Например, центральный замок автобусов рассчитан на 24 вольт, а роутеры на 12 вольт. Но сейчас неувязки решаются. Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА Фото автора