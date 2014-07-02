Напомним, Адиль АКЫЛБЕК скончался 30 апреля. Второкурсника нашли прямо под окнами общежития, расположенного на территории летного института, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сначала руководство ВУЗа сообщило семье, что Адиль отравился, затем сказали, что он выпал из окна. Родные нашли его в больнице. В реанимацию курсант поступил в коме. У него были поломаны ребра и повреждены внутренние органы. Тогда, как, впрочем, и сейчас, администрация летного института так и не дала внятный ответ, что стало причиной смерти Адиля АКЫЛБЕКА. Родные уверены, что второкурсника жестоко избили, а затем выбросили с 4-го этажа. Накануне семья получила результаты судебно-медицинской экспертизы, но документы, которые они ждали целых 2 месяца, так и не прояснили ситуацию. Виновных все еще не могут определить и следователи. - Он умер не своей смертью. Его убили! Мы в этом уверены. Иначе, зачем бы в ВУЗе стали бесконечно врать, придумывая всякие небылицы про отравление. Мы это так не оставим. Будем писать во все возможные инстанции, - заявила Алтын САРТАЕВА, родственница Адиля АКЫЛБЕКА. Марина САТЫБАЛДИНА