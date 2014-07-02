Источник: pressfoto.ru Источник: pressfoto.ru Стоимость электроэнергии и газа будет расти. Об этом заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая после отчета правительства о реализации государственной программы инновационно-индустриального развития, передает корреспондент Tengrinews.kz "Стоимость электроэнергии будет расти, хотите вы или не хотите. Стоимость газа тоже будет расти и приближаться к мировым, потому что по-другому нельзя работать. Значит, только экономия. Энергосберегающее оборудование является делом будущего", - сказал Президент. Глава государства привел в пример опыт Кореи, где применяют технологии резкого снижения затрат электроэнергии при транспортировке. "Мы до сих пор не занимались (этим вопросом - Прим.автора). Мы теряем до 20 процентов. Это несколько мощных электростанций. А Южная Корея теряет 7-8 процентов на транспортировке. Это новое оборудование на сетях", - подчеркнул он. "Вот эта задача. Я понимаю, что это новое оборудование, трансформаторы другие. Надо заняться. Не строить электростанции, а использовать то, что у нас дома есть уже. Это раз. Во-вторых, заводы, предприятия надо зажать по экономии электроэнергии. Это означает, что вам придется ставить новое оборудование. Это и есть индустриализация, если вы хотите", - отметил Назарбаев.  