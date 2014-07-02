Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. - В два часа дня 2 июля на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС ЗКО поступил звонок - жительница села Серебряково по имени Эльмира заявила, что бабушка с дедушкой вместе с тремя маленькими внуками отправились рано утром в лес за смородиной и пропали, - рассказала пресс-секретарь Толкын НУРГУАТОВА. По словам пресс-секретаря ДЧС ЗКО, бригада спасателей сразу выехали на место и за час нашли пропавших. Найти их помог сотовый телефон у одного из детей. Фото предоставлено ОСО ДЧС ЗКО