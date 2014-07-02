Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта kapital.kz Задержан председатель Агентства по регулированию естественных монополий (АРЕМ) Мурат ОСПАНОВ, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции. Как стало известно, глава АРЕМ был задержан 1 июля. - Он подозревается в получении взятки в сумме 200 тысяч долларов США за оказание содействия и покровительства субъекту естественных монополи, - отметили в финполе. - В отношении главы АРЕМ возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении него. Уголовное дело по факту получения главой АРЕМ взятки расследуется. Другая информация в интересах следствия не разглашается, добавили в финансовой полиции. Мурат ОСПАНОВ был назначен председателем АРЕМ в январе 2012 года. До этого он работал заместителем акима Павлодарской области, руководил аппаратом акима Павлодарской области. С января 2008 года по сентябрь 2010 года служил на посту заместителя председателя АРЕМ, до этого являлся начальником управления АРЕМ по Восточно-Казахстанской области, а также начальником Управления по государственным закупкам Восточно-Казахстанской области. В 2002-2004 годах занимал пост заместителя акима города Семей  