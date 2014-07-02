Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости В Следственном комитете России считают, что за гибелью оператора «Первого канала» Анатолия Кляна стоит губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Владимира Маркина. «Сегодня, когда мы простились с оператором «Первого канала» Анатолием Кляном, погибшим от пули украинских военных, все прекрасно понимают, что и за этой смертью стоит лично Коломойский», — сказал Маркин. По его словам, «за эту смерть, и за смерти других российских журналистов, граждан Одессы и Донбасса ему придется все-таки ответить». Представитель ведомства добавил: «Пусть сам Коломойский не нажимал на курок, лично не убивал мирных граждан Донбасса и российских журналистов, его руки уже давным-давно по локти в крови».   В Донецкой области погиб оператор «Первого канала» Ранее 2 июля Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать Коломойского. Против него и главы МВД Арсена Авакова возбуждено уголовное дело. Их подозревают в организации убийств, применении запрещенных средств и методов ведения войны, похищении людей, а также в воспрепятствовании законной деятельности журналистов. Суд объяснил свое решение тем, что на свободе Коломойский может совершить новые преступления, угрожать свидетелям и потерпевшим или уничтожить доказательства. 68-летний Анатолий Клян погиб в ночь на 30 июня в результате обстрела около одной из воинских частей, куда журналисты приехали снимать репортаж.