Иллюстративное фото с сайта gazzete.mk.ua Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. Как рассказали в полиции, трагедия произошла в центре Атырау. Машина, которой управляла 23-летняя девушка, совершила столкновение с автомашиной марки «КИА». Кроме того, она выехала на запрещающий красный свет светофора и сбила 46-летнюю женщину, которая впоследствии от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. - После этого она выехала на полосу встречного движения и столкнулась еще с двумя машинами – «ВАЗ» и «Тойота Прадо, - рассказала руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. В данный момент виновница ДТП находится в изоляторе временного содержания городского УВД. Доподлинно известно, что 23-летняя девушка работает секретарем в городском суде. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы и решен вопрос о возбуждении уголовного дела.