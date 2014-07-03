- В соревнованиях, которые проходили 28-29 июня в Алматы, участвовало более 300 спортсменов из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Казахстана, - рассказали в пресс-службе. -, выступая в возрастной категории 12-13 лет и в весовой категории до 45 килограммов, провел 5 победных боев. В финале наш каратист одержал победу над спортсменом из Кыргызстана. В пресс-службе отметили, что совсем недавно Дархан выиграл «золото» на международном турнире в Грузии и является кандидатом в мастера спорта. Также на чемпионате Центральной Азии призерами стали и другие спортсмены из Уральска. Это. Готовил каратистов тренер- чемпион мира по каратэ-до шотокан. Сейчас спортсмены готовятся к международному турниру «Стамбул-Опен-2014».