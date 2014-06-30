Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». dtp3 Авария произошла сегодня, 30 июня, около 11:30 утра возле стадиона «Динамо» по улице Курмангазы. По словам очевидцев, автомобиль Audi А4 ехал со стороны железнодорожного вокзала и остановился на красный свет светофора возле стадиона, как неожиданно в него на полном ходу въехал маршрутный автобус №3. - Я остановился на красный свет, перед стоп линией, - рассказал водитель "Ауди". - Вдруг почувствовал удар сзади и машину понесло вперед. В результате столкновения легковушку выбросило на бордюр, задняя часть кузова вмялась и заблокировались двери. В пассажирском автобусе находились люди, но счастью в аварии никто не пострадал. Водитель автобуса от комментариев отказался. В данный момент участники ДТП ждут приезда сотрудников полиции. dtp   dtp2   dtp4   Фото Медета Медресова