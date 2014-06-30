Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда. Сегодня, 30 июня, в уральском уголовном суде под председательством судьи Умсын МУХАНГАЛИЕВОЙ состоялось оглашение по делу хищения денежных средств в АО "Талап". По словам судьи Умсын МУХАНГАЛИЕВОЙ, подсудимая Алма МОЛДАГАЛИЕВА, работая заведующей в аптеке №17 АО "Талап", с 2002 года совершала хищение денежных средств в особо крупном размере. Недостача была выявлена в ходе учета товаров в аптеке. Всего сумма ущерба в ноябре 2012 года составила 17 млн тенге, после чего руководство АО "Талап" снизило сумму до 12 млн. тенге, убрав разницу в 4 млн как торговую наценку. - Изучив все материалы следствия, суд постановил признать Алму МОЛДАГАЛИЕВУ 1956 г. р., не замужнюю, не имеющую детей, виновной по ст. 176 ч. 2-б - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы с полной конфискацией имущества в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в виде залога отменить и взять под стражу в зале суда, - сообщила судья. К слову, из общей суммы ущерба 1 млн 750 тысяч тенге подсудимая признала, что взяла их, остальную сумму списала на то, что руководство аптеки не списывали просроченные лекарства, поэтому и образовалась такая задолженность. По словам судьи, около 2 млн тенге женщина присвоила себе, остальной ущерб взяла лекарственными средствами и сопутствующими товарами. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.