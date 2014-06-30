Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДВД Атырауской области. По данным правоохранительных органов, продолжается акция по выкупу у населения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На сегодняшний день от жителей Атырауской области силовики приняли 72 длинноствольных ружья. Из них выкупу подлежит более 30 ружей на общую сумму 900 тысяч тенге. Напомним, акция проходит по всему Казахстану с 21 апреля нынешнего года. При добровольной сдаче незарегистрированного оружия граждане освобождаются от уголовной и административной ответственности. После проведения экспертизы сданного оружия, граждане получают вознаграждение. В этом году они таковы: за автомат – 185 200 тенге, винтовку и карабин – до 92 600, пистолет – до 74 080, гладкоствольное оружие – до 55 560, травматический пистолет – до 18 520, гранату, мину, взрывчатые вещества и артиллерийские снаряды – до 12 964, взрывчатые вещества (за 1000 граммов) – до 11 112, боеприпасы к нарезному оружию – от 16 до 52 тенге за единицу. В прошлом году жители Атырауской области сдали оржужия в общей сложности на 10 млн тенге. В этом году республиканским бюджетом области выделено около 9,7 млн тенге. Акция продлится до особого распоряжения МВД.