Когда человек компетентен, он может помочь другому. Без сомнений, такой работник находится на своем месте, он способствует тому, чтобы компания получала в результате конечный продукт – оказание качественных услуг и обеспечение потребителя продукцией. Доказательством истинной компетентности является результат. Особенно важно это для бизнесменов. Если тебе понятны твои функции владельца, то и работа приносит удовольствие. А для чего мы создали бизнес? Бизнес - это то, что решает проблемы людей, мы открываем бизнесы для решения проблем, а как мы можем их решать, если мы не компетентны. Я поняла это на собственном примере, когда сравнила, как я вела бизнес раньше и как сейчас. Что я делала? Являясь владелицей компании, я одновременно была директором, занимая чужую должность. Это разные вещи – владелец и директор. Функции директора и владельца отличаются друг от друга. Если на этапе становления бизнеса это – норма, то продолжение такой практики заведет вас в тупик. Когда я работала директором, у меня попросту не было времени продумать построение компании. А когда владелец не думает и не заботится о расширении компании, о ее перспективах, он предает своих сотрудников. Когда мы хватаемся за все дела сразу, взваливаем на себя все обязанности – легко можем проиграть. Нельзя быть универсалом во всем, некомпетентность – это отсутствие знаний, которое приводит к неудаче. В чем заключается компетентность владельца бизнеса? Во-первых, это – умение ставить цели, выстраивать стратегию компании. Во-вторых, это - жесткий контроль финансов и правильное их распределение. Причем для последнего мне не нужны отчеты, я смотрю на две цифры, позже расскажу об этом. То есть владелец держит под прицелом глобальные вещи. А если этому не научишься, не постигнешь свою миссию, окажешься задавлен рутиной. Если мы способны наблюдать, мы способны учиться, если мы способны учиться, то можем и практиковаться, и только после этого расти профессионалами.0дно вытекает из другого, здесь не может быть упущено хоть одно звено. Если мы сами не способны наблюдать, а слушаем мнение других, то компетентным человека не назовешь. Я всегда была в поиске обучения – где учиться, чему? Мне хотелось осваивать эффективные технологии ведения бизнеса, но я не знала, как это делать, не умела вести дело продуктивно, это мое видение и мое мнение о себе, а не чьи-то мнения. Тогда пришло решение дистанционно обучаться по программе «MBI». Куча всякой литературы, масса новых терминов, тысячи рекомендаций – но спустя некоторое время я точно поняла, что не могу найти всему этому применения. Получалось, что учу только для сдачи тестов. А после них кладу книги в стол и забываю о них. Отдав немалые деньги за эти занятия, я просто прекратила их как бесполезные для меня. Анализ ситуации помог найти то, что на самом деле работает. И у каждого владельца бизнеса есть сегодня широкие возможности для роста и обучения. Выбирайте то, что близко и понятно именно вам, оценивайте, сравнивайте. Важно не стоять на месте, бизнес – очень гибкая штука, успевайте за всеми изменениями в мире. Очень полезно учитывать и чужой опыт. Причем, не только успешный, но и историю поражений. Помните, мы говорили о том, что предприниматель, как и любой другой человек, должен самостоятельно мыслить и принимать решения. Действуйте так при выборе формы и метода обучения, вы обязательно найдете то, что обеспечит успех вашей компании.