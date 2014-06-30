Какой работник может принести реальную пользу компании, проще говоря – прибыль? Конечно, только если он будет обучен, пройдет практику, будет продолжать совершенствоваться, а это значит – подтвердит свою компетентность. О том, насколько важно постоянно смотреть, практиковаться, обучаться, расти как профессионал, поговорим сегодня.
Когда человек компетентен, он может помочь другому. Без сомнений, такой работник находится на своем месте, он способствует тому, чтобы компания получала в результате конечный продукт – оказание качественных услуг и обеспечение потребителя продукцией. Доказательством истинной компетентности является результат. Особенно важно это для бизнесменов. Если тебе понятны твои функции владельца, то и работа приносит удовольствие. А для чего мы создали бизнес? Бизнес - это то, что решает проблемы людей, мы открываем бизнесы для решения проблем, а как мы можем их решать, если мы не компетентны. Я поняла это на собственном примере, когда сравнила, как я вела бизнес раньше и как сейчас. Что я делала? Являясь владелицей компании, я одновременно была директором, занимая чужую должность. Это разные вещи – владелец и директор. Функции директора и владельца отличаются друг от друга. Если на этапе становления бизнеса это – норма, то продолжение такой практики заведет вас в тупик. Когда я работала директором, у меня попросту не было времени продумать построение компании. А когда владелец не думает и не заботится о расширении компании, о ее перспективах, он предает своих сотрудников.
Когда мы хватаемся за все дела сразу, взваливаем на себя все обязанности – легко можем проиграть. Нельзя быть универсалом во всем, некомпетентность – это отсутствие знаний, которое приводит к неудаче. В чем заключается компетентность владельца бизнеса? Во-первых, это – умение ставить цели, выстраивать стратегию компании. Во-вторых, это - жесткий контроль финансов и правильное их распределение. Причем для последнего мне не нужны отчеты, я смотрю на две цифры, позже расскажу об этом. То есть владелец держит под прицелом глобальные вещи. А если этому не научишься, не постигнешь свою миссию, окажешься задавлен рутиной.
Если мы способны наблюдать, мы способны учиться, если мы способны учиться, то можем и практиковаться, и только после этого расти профессионалами.0дно вытекает из другого, здесь не может быть упущено хоть одно звено. Если мы сами не способны наблюдать, а слушаем мнение других, то компетентным человека не назовешь.
Я всегда была в поиске обучения – где учиться, чему? Мне хотелось осваивать эффективные технологии ведения бизнеса, но я не знала, как это делать, не умела вести дело продуктивно, это мое видение и мое мнение о себе, а не чьи-то мнения. Тогда пришло решение дистанционно обучаться по программе «MBI». Куча всякой литературы, масса новых терминов, тысячи рекомендаций – но спустя некоторое время я точно поняла, что не могу найти всему этому применения. Получалось, что учу только для сдачи тестов. А после них кладу книги в стол и забываю о них. Отдав немалые деньги за эти занятия, я просто прекратила их как бесполезные для меня.
Анализ ситуации помог найти то, что на самом деле работает. И у каждого владельца бизнеса есть сегодня широкие возможности для роста и обучения. Выбирайте то, что близко и понятно именно вам, оценивайте, сравнивайте. Важно не стоять на месте, бизнес – очень гибкая штука, успевайте за всеми изменениями в мире.
Очень полезно учитывать и чужой опыт. Причем, не только успешный, но и историю поражений. Помните, мы говорили о том, что предприниматель, как и любой другой человек, должен самостоятельно мыслить и принимать решения. Действуйте так при выборе формы и метода обучения, вы обязательно найдете то, что обеспечит успех вашей компании. Только вдумайтесь в эти цифры: по закону популярного американского писателя Гарднера, 85% работников в любой профессии некомпетентны. Не это ли одна из причин слаборазвитого бизнеса? У нас есть шанс все исправить.
Фирия ГАЛИЕВА, владелица компании «АвтоМаг».
адрес: ЗКО, г. Аксай, ул. Дружбы Народов, д.6/3 а
e-mail: info@ avto - mag.kz
телефон, факс: +7 (71133) 35-2-90
avto-mag.kz