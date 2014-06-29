Гали Нажмеденовича ИСКАЛИЕВА представили активу области в субботу,  28 июня. До этого он работал замакима Жамбыльской области. Фото: ztgzt.kz Фото: ztgzt.kz Искалиев Гали Нажмеденович родился в 1970 году, образование высшее, в 1993 году окончил Западно-Казахстанский аграрный университет по специальности «Экономика агропромышленного комплекса» и в 2009 году Международную академию бизнеса по специальности «Корпоративный менеджмент», (МВА). Трудовую деятельность начал в 1994 году специалистом кредитного отдела Западно-Казахстанского филиала АО «Банк ТуранАлем». 1994-1998 г.г. специалист, начальник отдела Западно-Казахстанского филиала АО «Банк ТуранАлем», 1998-2003 г.г. - директор Западно-Казахстанского филиала АО «Темирбанк», 2003-2004 г.г. - директор департамента поддержки и развития предпринимательства акимата Западно-Казахстанской области, 2004-2006 г.г. - директор АО «РИЦ «Градиент», 2004-2011 г.г. - управляющий директор, вице-президент, председатель правления АО «Банк развития Казахстана», с 2011 года работал советником председателя правления АО «Банк развития Казахстана». замакима Жамбыльской области был назначен 12 марта 2012 года. В акимате Актюбинской области Гали Нажмеденович занял кресло Розы КЕМАЛОВОЙ, которая отныне первый заместитель акима Актюбинской области. В свою очередь, напомним, кресло первого замакима освободилось после назначения Нурмухамбета АБДИБЕКОВА акимом Карагандинской области. Отец Гали ИСКАЛИЕВА - Нажмеден ИСКАЛИЕВ был первым секретарем Уральского обкома партии в конце 80-ых – начале 90-ых годов.