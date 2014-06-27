Такое предложение аким ЗКО сделал во время поездки в Каратюбинский район. Напомним, глава ЗКО объезжает села области, чтобы лично донести до сельхозников, что для них делает государство в рамках программы «Агробизнес-2020».
Кроме всего прочего, в Каратобе аким области ознакомился с ходом строительства автодороги Уральск-Сырым-Каратобе и дороги внутри районного центра. Также было сообщено, что в районе ведется строительство газопровода в 4 направлениях с охватом 20 населённых пунктов, 5 из которых включат в этом году. Для района это большая социальная проблема, некогда один из аксакалов даже грозился отрезать себе нос
, если на самом деле в район придет газ.
В этом году в районе также запланировано строительство первого в области типового ФОК – физкультурно-оздоровительного комплекса. Аким района Асхат ШАХАРОВ ( сам аким является трехкратным чемпионом мира по самбо – прим. ред)
рассказал и о других значимых событиях в районе.
- Район динамично развивается во всех направлениях, это и сельское хозяйство, строительство, трудоустройство, и привлечение инвестиций. Сегодня мы стали свидетелями всего этого, объезжая объекты, - сказал аким области, резюмируя выезд по объектам в Каратюбинском районе.
Разъяснение программы «Агробизнес-2020» проходило в Доме культуры. Делегация, в составе которой начальники управлений и представители всех финансовых институтов, занимающихся кредитованием фермеров, рассказали о нюансах при сборе документов на получение кредитов, грантах и условиях предоставления залогового имущества. Но зал особого рвения не проявлял.
- Я вас прошу быть открытыми, мы сюда приехали выслушать все ваши проблемы. Есть две причины, по которым вы сейчас молчите, первая: у вас все хорошо, проблем с кредитованием по программе «Агробизнес-2020» нет, вторая: вы боитесь последующего отношения к вам тех людей, которые выдают кредиты. Эти рабочие места нам достались не по наследству, всех нас сюда назначили, в том числе и меня, и никто из нас не имеет на это право, это я запрещаю и своим коллегам. На работе должен быть только профессиональный подход, все личное никак не должно влиять на работу. Так что, говорите, не замыкайтесь, мы здесь не каждый день, а вопросы, поставленные вами, мы будем решать на областном уровне, при необходимости выносить на правительство. Наша задача - создать максимальный благоприятный климат для бизнес-среды, – сказал Нурлан НОГАЕВ.
- Нурлан Аскарович, в последние годы мы замечаем приток инвесторов. Для нас уже не дико, когда приезжают к нам из города и открывают крестьянские хозяйства. Конечно, после 90-ых здесь был большой застой, это всем понятно. А сейчас благодаря тому, что идет повсеместное строительство, и свет, и газ, и дороги проводятся, поэтому люди не боятся ехать к нам и открывать бизнес. Только в моем в Жусантойском сельском округе много таких примеров, - нашелся, что ответить, Талап ХАЗИЕВ, аким Жусантойского сельского округа Каратюбинского района
.
- Наш разговор в идеале должен быть иначе: это не мы должны все время ходить за вами и рассказывать о всех преимуществах госпрограмм и сидеть выпрашивать у вас вопросы, а вы должны нам говорить, мол, приехал, рассказывай, какую сегодня помощь оказывает государство! Должно быть у вас желание, должен быть интерес, так у нас начнет развиваться экономика. Нельзя ждать, что сделает государство. К примеру, нет электричества? По той же программе «Агробизнес-2020» можно приобрести установки альтернативного источника энергии - солнечные батареи, ветровые мини-станции, – сказал Нурлан НОГАЕВ.