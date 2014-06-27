Сегодня, 27 июня, в уголовном суде под председательствомсостоялось оглашение по делуНапомним, 17 апреля на перекрестке проспекта Абулхаир хана и улицы С. Тюленина произошло ЧП. По словам очевидцев, в районе 11:30 утра возле светофора остановился джип. К машине подошла группа парней, завязалась потасовка. Очевидцы слышали хлопки, после чего машина покинула место происшествия. Двое парней погнались за автомобилем и начали кидать в него камнями, но догнать не смогли. - Суд признал АДАМЯНА виновным в совершении преступления по ст. 257 ч.3 "Хулиганство" и назначил наказание в виде четырех лет ограничения свободы. Меру пресечения в виде ареста изменить в зале суда, - сообщил БАЙМЕНОВ. По словам судьи Дастана БАЙМЕНОВА, подсудимый свою вину полностью признал. Также судья отметил, что смягчяющими обстоятельствами в деле стали примирение сторон и наличие малолетнего ребенка на иждивении у обвиняемого. К слову, прокурор просил для АДАМЯНА три года лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.