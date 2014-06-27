Сегодня, 27 июня, компания КПО б.в. провела очередные открытые слушания с жителями Бурлинского района,  темой которых стала охрана окружающей среды. Общественность на встрече представляли местные чиновники и сельские акимы. KPO_OOS Открывая собрание, директор по производству компании КПО Лука ВИНЬЯТИ сообщил, что консорциум вкладывает большие средства в защиту окружающей среды. Так, только  за последние 3-4 года были введены в эксплуатацию мусоросжигательная печь, шесть станций экологического мониторинга, блок по разделению отходов и наблюдательный экологический пост. – Мне приходилось работать в разных компаниях, но такого результата, который есть у КПО по защите окружающей среды, я не видел, - подчеркнул Виньяти. После вступительного слова вниманию собравшихся были  представлены планы мероприятий по ООС на август-декабрь нынешнего года и на 2015 год.  По словам докладчика, представителя компании КПО Ирины БАХТИЯРОВОЙ, на 2014 год запланировано 30 экологических проектов, стоимость которых составит более 2 миллиардов тенге, из них три на сегодня уже выполнено. Бахтиярова рассказала, что представляют собой эти проекты. К примеру, к  проекту по охране  воздушного бассейна относится частичный возврат нефти при очистке скважин, а вторичное использование очищенных сточных вод и рекультивация нарушенных земель к проекту по охране водных и земельных ресурсов. К слову, порядка 50 гектаров восстановленной земли, так называемая, грифонная зона переданы для использования в Жарсуатский сельский округ. Внимание также было заострено на озеленении территорий, прилегающих к месторождению и  радиационному мониторингу. Затем был представлен план по ООС на будущий год. Так же, как и в 2014, будет 30 проектов, но их стоимость увеличится и составит 3 млрд 700 млн тенге. Появятся новые пункты в проектах по охране водных и земельных ресурсов  (бурение скважины за наблюдением подземных вод) и защиты флоры и фауны (уход за лесопосадками). После презентации планов собравшимся было предложено задавать вопросы и вносить предложения. - Можно ли использовать рекультивируемые земли для выпаса скота? – поинтересовался начальник районного отдела землеустроительства Жангельды САРАТАЕВ. Однако экологи КПО затруднились дать на это ответ. Ясность внес представитель департамента экологии по Западно-Казахстанской  области, объяснивший, что на таких землях лучше выращивать технические культуры. К слову, именно у экологов ЗКО оказались замечания к представленным планам: здесь и заниженные суммы некоторых проектов (а некоторых пунктов в проектах вообще не оказалось)  и не уточнение, какие земли будут рекультивироваться в 2015 году. На это было сказано, что все неучтенное будет принято во внимание, внесено в планы, а отчет предоставлен в департамент экологии. В целом же планы компании КПО по защите ОСС были утверждены. KPO_OOS1