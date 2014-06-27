На сессии маслихата руководитель управления по развитию языков ЗКО Махамбет ИХСАНГАЛИ внес предложение о переименовании некоторых государственных юридических лиц и присвоения собственных имен юридическим лицам. Так, он предложил переименовать детскую библиотеку им. Гайдара в библиотеку имени Хамзы ЕСЕНЖАНОВА, Казахскому драматическому театру присвоить имя народной артистки СССР Хадишы БУКЕЕВОЙ. Депутаты маслихата приняли предложении о переименовании единогласно. Единственное, депутат Сатыбалды ТАСПИХОВ предупредил, что еще не прошло 5 лет после смерти актрисы, после которых ономастическая комиссия может присваивать имена юридическим лицам. Однако Махамбет ИХСАНГАЛИ уверил, что этот вопрос решается.