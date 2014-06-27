Об этом на сессии областного маслихата сообщил руководитель управления строительства ЗКО Жасулан СУЙИНШАЛИЕВ. По словам Жасулана СУЙИНШАЛИЕВА, в 2013 году на строительство 247 тысяч квадратных метров жилья было выделено 6 млрд тенге, которые были освоены полностью. Было введено в эксплуатацию 8 многоквартирных домов, еще 42 1-2-квартирных дома. В нынешнем году на реализацию программы выделено 6,2 млрд тенге. - В этом году планируется сдать 233 тысячи квадратных метров жилья, - рассказал главный строитель области. - До конца года средства будут освоены полностью. По словам Жасулана СУЙИНШАЛИЕВА, на строительство арендного жилья для очередников из республиканского бюджета выделено свыше 600 млн тенге, для молодых семей - 1,1 млрд тенге. - В целом до конца 2014 года планируется ввести в эксплуатацию 11 многоквартирных домов или 1040 квартир, - рассказал он. Между тем, по словам главного строителя области им необходимо выделение из республиканского бюджета дополнительно 1,8 млрд тенге.