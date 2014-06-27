Сегодня, 27 июня, около полудня на улице Тайманова произошло ДТП. Столкнулись КАМАЗ и «Фольксваген». В последнем находились три человека в том числе ребенок. kamaz_dtp2 - Люди чудом остались живы, - прокричал очевидец, который стоял рядом. – Еще секунда, и от легковушки ничего бы не осталось. - Я спускался с моста, в это время на заправку поворачивал «Фольксваген», - рассказывает водитель КАМАЗ Михаил. Удар был неминуем, но легковушка успела вывернуть так, что КАМАЗ лишь снес заднюю часть машины. В момент приезда журналистов пассажиры все еще находились на месте ДТП. Было видно, что они в шоковом состоянии, поскольку они просто не могли ничего сказать. Жертв и пострадавших нет. kamaz_dtp3 kamaz_dtp kamaz_dtp1 Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА