Разрушительный град размером с куриное яйцо оставил жителей села без домашней птицы, огорода и с дырявой крышей над головой.
Житель села Павел БУЛЬДИН , встретив журналистов, сходу начинает рассказывать о наболевшем.
- Вон у меня яблоню всю ободрало, - говорит, показывая на пострадавшее дерево. - На крыше куча вмятин, слава богу, профлист, а не шифер, иначе дырки были бы.
Мы заходим за сельчанином к нему во двор - там пробитые пластиковые ведра и игрушки, испорченный огород и поникшие цветы.
- На веранде весь профлист побитый, - жалуется сельчанин. - Я услышал нарастающий гул с южной стороны. Сначала подумал, что поезд идет, а потом как началось! Когда град начался, я тазик на голову надел и побежал загонять гусей в загон, слава богу, успел. Минут 15 это все происходило, очень страшно было. Я бабушкам местным потом говорил, что за все свои 44 года жизни подобного не видел, а они отвечают, что и за их 80 с лишним лет жизни такого тоже не бывало.
Град начался примерно около семи вечера 24 июня. Село выглядит как после небольшой бомбежки - повсюду испорченные деревья, побитые крыши. На дороге находим машину Audi, из-за града у нее треснуло лобовое стекло, а также появились внушительные вмятины по всему кузову.
- И таких машин у нас много, - увидев наше изумление, объясняет Лидия САМАРА, местная жительница, согласившаяся устроить нам экскурсию. - В моем доме и вовсе стекла повыбивало.
Подъезжаем к дому женщины, она показывает нам окна - и вправду, в некоторых местах от удара градин полопались стекла.
- У меня весь огород испорчен, дырки в крыше, - жалуется женщина. - Это я сейчас спокойная, таблеток выпила, а до этого два дня ходила плакала, такое горе.
Мы заходим в дом, и женщина достает из морозильника градины, некоторые из которых и вправду размером с куриное яйцо.
- Они были собраны через час после ненастья, - объясняет Лидия. - Удивительно, что град долго не таял, в поселке многие набрали себе «сувениров».
В доме у нашей собеседницы сыро, разбушевавшаяся стихия пробила крышу, дождевая вода попала в дом, осев на стенах грязными разводами.
- Не знаю, что и делать теперь, - огорченно пожимает плечами Лидия. - Я одна живу, даже не представляю, как все это отстраивать и на какие деньги.
Идем к соседке Лидии Нине КУЛИНИНЧЕНКО. В ее дворе та же самая картина - побитая крыша, испорченный огород и сломанные деревья.
- У меня много шлангов поливальных пострадало, - рассказывает Нина Ивановна. - Град в них огромные дыры пробил, зять вот еле подлатал, чтобы поливать то, что осталось после стихии. Как теперь прожить без огорода и с дырявой крышей, не имею понятия!
- Когда град начался, я картонный ящик на голову одела и побежала машины прикрывать, - рассказала Полина КОЖЕВНИКОВА. - У меня все ноги были в крови от ударов градин. Две машины сильно побиты, их теперь не сделаешь и не продашь. В сервисе говорят, что чем исправлять подобные дефекты кузова, легче купить новую.
В следующем подворье нас встречает Галина НИКИТЕНКО, ее тоже не миновала беда - от града у женщины погибли домашние птицы.
- У меня погибли пять гусей и две курицы, - делится Галина. - Остальные все хромые, одноглазые, калеки, в общем, думаю, что толку с них уже не будет.
Погибших животных Галина выбросила, есть в них практически нечего, гусям от силы два-три месяца.
- Они еще подростки, мясо в них мало, - объяснила женщина, показывая на тушки своих питомцев на свалке близ дома.
Местные жители горько шутят, что беда, постигшая их, чем-то схожа с той, что произошла в Хиросиме, потому что побитые насаждения сильно подкосили тех сельчан, которые живут с огорода. Пострадавшая часть села напоминает вьетнамские трущобы после перестрелки - мелкой, но болезненной.
По словам сельчан, после происшествия представители акимата и районного ЧС встретились с жителями Березовки, правда, сказали, что сейчас в районе денег на восстановление ущерба нет, и помощи они оказать не могут. Пообещали написать письмо в областной департамент по ЧС, и заверили, что если средства выделят, то людям помогут.
Вот только когда придет ответ, пока неизвестно.
