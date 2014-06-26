Иллюстративное фото с сайта zbroya.info Иллюстративное фото с сайта zbroya.info Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на областной наркодиспансер. Как отмечают специалисты этого учреждения, ежегодно по согласованию с областным управлением образования проводится тестирование школьников 8-11 классов общеобразовательных школ, а также учащихся 1 и 2 курсов колледжей. - Для тестирования используются тесты «ИХА-МУЛЬТИ-3-фактор» для выявления трех видов наркотиков. Эти тесты одноразовые, индивидуальные с выдачей результата в течение 3-5 минут, - рассказала врач-нарколог областного наркодиспансера Светлана СТРАМОУСОВА. - Тестирование проводится конфиденциально. При выявлении положительного результата, продолжается работа с родителями и с самими учащимися, а администрации указывается только класс или группа, где выявлен положительный результат. В 2013 году для этих целей было выделено более 4,8 млн тенге, в нынешнем году эта сумма была увеличена до 8,2 млн тенге. В прошлом году обследованием были охвачены учащиеся 19 городских школ. Всего было протестировано 1583 учащихся, из них было выявлено 11 положительных. В этом году были выявлены 9 подростков, употребляющих наркосодержащие вещества. Как впоследствии выяснилось, четверо курят анашу, а пять подростков употребляют психотропные вещества. - В прошлом году из 3893 подростков прошедших тестирование на наркозависимость, у 10 был выявлен положительный результат. До конца текущего года запланировано протестировать 5 тысяч учащихся колледжей города, - пояснила Светлана СТРАМОУСОВА.  