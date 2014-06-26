Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта. - Чемпионат Азии по самбо проходит в эти дни в Ташкенте, - рассказали в пресс-службе. - Болатбек РАЙЫМКУЛОВ из ЗКО выступал в весовой категории 52 килограмма. В финальной схватке с чемпионом мира из Узбекистана Шафхатом ДЖУРАЕВЫМ, западноказахстанец одержал победу и стал чемпионом. Также в пресс-службе рассказали, что тренерами самбиста являются Райбек МЕНДЫГАЛИЕВ и Казбек ИБРАШЕВ.  