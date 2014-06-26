В нем принимают участие спортсмены из ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kikboksing Сегодня, 26 июня, в спортивном зале по улице Айтиева начались областные соревнования по кикбоксингу по версии К1. - Подобные чемпионаты в нашей области проводятся впервые, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта по ЗКО Азамат БЕКЕТ. - Соревнование организовано для того, чтобы дать новый импульс в развитии этого вида спорта. Турнир проходит по двум возрастным категориям - молодежной и взрослой. По словам Азамата БЕКЕТА, турнир проводится для оценки уровня подготовки спортсменов из ЗКО. - Впереди чемпионат Казахстана, - пояснил он. - Ребятам нужно набраться опыта, внести в свою копилку побольше боев. В это время неприлично быстро завершился поединок между двумя молодыми спортсменами в весовой категории до 60 килограммов. - Кикбоксингом я занимаюсь четыре месяца, - рассказал 18-летний победитель из клуба «Black Fighter» Алексей МАЛЬЧИНСКИЙ. - К этому турниру я плотно готовился. На ринге нет хороших или плохих соперников, к любому нужно готовиться основательно. Нужно обдумывать ситуацию, а не кидаться в бой просто так. Турнир будет длиться три дня, а финал состоится в субботу, 28 июня. К слову, в финале также будут проведены показательные бои по М1. kikboksing2   kikboksing3kikboksing5     Фото автора Видео Ербола Аманшина