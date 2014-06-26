За четверть часа разбушевавшаяся стихия в Бурлинском районе уничтожила будущий урожай в садах и огородах, побила окна и крыши домов, повредила автомобили. Непогода разыгралась 24 июня. - Где-то около шести вечера во вторник набежали тучи. А потом такое началось! За всю свою жизнь я не видела такого града –просто куски льда летели. В огороде все побил. Шифер на крыше пробил, - рассказывает жительница села Березовка Лидия САМАРА. - У кого-то стекла в окнах разбил, а кто машины оставил на улице, у того и машины побиты. К слову, град прошел только в одной половине села –другая часть Березовки оказалась нетронутой стихией. - Кто теперь будет нам возмещать ущерб? –сетует женщина, - Крышу чтобы перекрыть, нужно тысяч двести. Где такие деньги пенсионерам взять? Я сразу же, как только град прошел, позвонила в Уральск в ЧС, но мне сказали, что стихия природная, а не техногенная, и от них ничего не зависит. В сельском акимате сообщили, что сразу после стихии, были поставлены в известность ОЧС и аварийно-спасательные службы района. В Березовке побывала комиссия и совершила обход в той части села, где особенно сильно пострадали подворья. - В тот день град был и в селе Успеновка, но обычный. А вот у нас он был действительно размером не меньше куриного яйца. Сейчас мы составляем списки сельчан, уточняем, какой ущерб был нанесен. Будем подавать эти списки в ЧС, - рассказал главный специалист Березовского акимата Талгат ТУЛЕУОВ. К слову, поля местных крестьянских хозяйств град обошел стороной. Автор видео: Мико Калиева