Об этом сегодня рассказал главный имам области Руслан СУЛТАНОВ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Священный месяц Рамазан начинается 28 июня и заканчивается 28 июля. По словам Руслана СУЛТАНОВА, такой длинный период, когда постящиеся не едят в течение 19 часов в сутки, повторяется в 32-33 года один раз. - В этом году муфтий собрал всех имамов областей и мы совместно решили, что фитр-садака составит 200 тенге с человека, - рассказал Руслан СУЛТАНОВ. По словам имама, 200 тенге - это вовсе не предел, можно раздавать милостыню больше этой суммы, но не меньше. Между тем, в этом году в трех мечетях города, а также в Аксае и селе Жалпактал будут организованы угощения для "ауыз ашу" - разговения. - В областной мечети будут готовы угощения для 150 постящихся, в городской - для 100 человек, в Красной мечети - для 50 человек, - говорит Руслан СУЛТАНОВ. К слову, в этом году, из Турции приезжают два чтеца, которые наизусть знают Коран, и будут вместе проводить вечернюю молитву "Таравих" в областной и городской мечетях.