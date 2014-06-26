Сегодня, 26 июня, в Международный день в поддержку жертв пыток, в УВД г.Уральска было проведено совещание с участием правозащитника Павла КОЧЕТКОВА
, прокурора города Айдына РАШИДОВА
и начальника УВД Манарбека ГАБДУЛЛИНА
.
Начал совещание Павел КОЧЕТКОВ с доклада о проделанной работе организации по правам защиты человека.
- Мы регулярно проверяем места заключения, колонии поселения и следственные изоляторы, - рассказал Павел КОЧЕТКОВ. - Как правило, о подобных проверках мы никого не предупреждаем, но правоохранительные органы нам в этом не препятствуют, спасибо за это Манарбеку Сериккалиевичу. Хочу сказать, что серьёзных нарушений прав заключенных в ходе проверок мы не выявили, и это радует.
Правозащитник рассказал, что в нашем регионе стало значительно меньше случаев жестокого обращения с осужденным, но такие факты все же имеются.
- Все заявления мы регистрируем, направляем в прокуратуру и в соответствии с нормативными правовыми актами прокуратура проводит проверку, - объяснил КОЧЕТКОВ. - В частности, был возмещен моральный ущерб Александру ГЕРАСИМОВУ, подвергшемуся пыткам, в размере двух миллионов тенге, помимо этого, ООН было вынесено четыре решения в отношении Казахстана. Сейчас в комитете ООН против пыток зарегистрировано 9 сообщений, которые в данный момент рассматриваются.
После Павла КОЧЕТКОВА слово взял прокурор города Уральск Айдын РАШИДОВ.
- Можно много говорить о нормативных правовых актах и о проделанной работе, но если мы не перестроим свое сознание, ничего не изменится, - сказал прокурор. - Я всегда говорю своим подчиненным и полицейским: «Вы всегда должны поставить себя на место того гражданина, с которым работаете, вы не родились прокурорами и полицейскими, и вечно в этой должности вы не будете, настанет момент, когда вы станете гражданскими лицами, и если сейчас вы не воспитаете в себе уважение к гражданам, попавшим в орбиту вашей деятельности, завтра вы можете поменяться с ними ролями".
Также Айдын РАШИДОВ рассказал, что в Южном Казахстане имело место ограничение доступа правозащитников в места пребывания заключенных.
- Только после звонка к генеральную прокуратуру им обеспечили доступ, - обратился РАШИДОВ к полицейским. - Привыкайте к подобным проверкам, если не мое ведомство, то правозащитники могут в любой момент проверить условия содержания людей. По любому заявлению Павла КОЧЕТКОВА будет проведена самая тщательная проверка, я вас об этом предупреждаю. Подобные методы будут вас дисциплинировать.
Помимо этого, Айдын РАШИДОВ предупредил полицейских о недопустимости применения пыток.
- Доказательства, полученные незаконными методами, не будут рассматриваться судом, - объяснил прокурор. - Весь ваш труд будет сведен к нулю. К тому же люди сейчас грамотные, за любое ваше самовольство вам могут предъявить иск за моральный ущерб.
Заместитель начальника следственного управления ДВД ЗКО Магауя КУРМАШЕВ
задал вопрос Павлу КОЧЕТКОВУ.
- Павел Михайлович, я считаю, что правозащитники увлеклись односторонней защитой обвиняемых и подозреваемых, кто думает о правах потерпевших? - спросил КУРМАШЕВ. - Мы не должны забывать, что правоохранительные органы существуют за счет налогоплательщиков, то есть законопослушных граждан, находящихся по другую сторону решетки. Конечно, права осужденных соблюдаются, но за счет налогоплательщиков мы нанимаем им адвоката по 71 статье, получается, за счет народа. Хотелось бы, чтобы вашей организацией учитывались права народа и потерпевших, а не только осужденных.
- Это пожелание или вопрос? - не понял КОЧЕТКОВ.
- Как хотите, так и воспринимайте! - сел на место КУРМАШЕВ.
- Мы защищаем не заключенных, а закон, - объяснил КОЧЕТКОВ. - Пусть задержанный будет злостным преступником, но нужно все делать по закону, ведь, как сказал прокурор, признания, выбитые силой, можно смело отметать, потому что они добыты незаконным путем.
- У вас есть статистика заявлений о жестоком обращении? - перебил его КУРМАШЕВ. - А есть ли обратные цифры, то есть случаи, когда преступники оклеветали прокурора и сотрудников полиции? Почему никто не ведет эту статистику? Жалоб много, но впоследствии осужденные от них отказываются из-за их необоснованности, то есть это поклеп получается.
- Я могу сказать, что защищаю не отдельную группу людей, а закон, - закончил КОЧЕТКОВ. - Любой сотрудник правоохранительных органов может обратиться ко мне с жалобой или просьбой, и я помогу ему отстоять свои права.
Фото Медета МЕДРЕСОВА