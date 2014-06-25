Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места ЧП. Пожар произошел около восьми часов вечера сегодня, 25 июня, по улице Алмазова. Горел один гараж, в котором находилась легковая машина Honda CRV. На место ЧП прибыли две пожарные машины, ими было локализовано возгорание, а после вытащен сгоревший автомобиль. Чтобы потушить пожар, пожарным пришлось вскрыть двери горевшего гаража. Позже выяснилось, что внутри ко всему прочему находился кислородный баллон. - Сообщение о пожаре поступило в 20:10, – рассказала старший инженер ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Айымжан ЛУКПАНОВА, – Горел гараж в кооперативе «Кардан» по улице Алмазова, в нем находился автомобиль Honda CRV 2001 года выпуска. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, на месте работали две единицы спецтехники и девять человек из второй пожарной части. Айымжан ЛУКПАНОВА отметила, что нахождение кислородного баллона в зоне возгорания опасно для жизни пожарных, которые сильно рисковали, когда выносили его из опасной зоны. К слову, при тушении пожарными была использована «Пурга». Никто не пострадал, ущерб и причины возгорания устанавливают дознаватели.