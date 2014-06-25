Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. - Несколько часов назад на пульт дежурного «102» поступил звонок о заложенных взрывных устройствах в здании УВД и ДВД. Весь личный состав был эвакуирован. Специальные службы провели осмотр зданий, были задействованы кинологи и саперы. Сообщение о заложенных бомбах не подтвердилось, - сказала руководитель пресс-служба областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Сейчас полиция в поиске шутника. Возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».