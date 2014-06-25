  фото с сайта news.armenia.ru фото с сайта news.armenia.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. Во всяком случае, такую статистику приводят полицейские. Сначала года в органы внутренних дел за помощью обратились 278 женщин, подвергшихся насилию, из них по 197 заявлениям возбуждены уголовные дела. В 81 случае было отказано в возбуждении уголовного дела. За аналогичный период прошлого года число обратившихся было больше - 310. - Изучение отказных дел показало, что в большинстве случаев постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выносятся из-за примирения сторон. Обуславливающими причинами совершенных преступлений являются злоупотребление спиртными напитками, неблагополучная обстановка в сфере семейно-бытовых отношений, жилищная проблема и другие факторы. Наиболее распространенным видом проявления насилия в отношении женщин являются побои и хулиганство, выражающееся, в основном, в виде физического насилия. Чаще всего насилие в семейно-бытовой сфере в отношении женщин совершаются со стороны мужа, сожителя, - сказала старший инспектор УАП ДВД Атырауской области Бибигуль ТОЛЕГЕНОВА. По данным полицейских, из общего количества преступлений 53 являются тяжкими и 2 особо тяжкими. Отметим, что 71 преступление было совершено по месту жительства, 59 в общественных местах. Против женщин с начала года было совершено 17 изнасилований, один факт причинения телесного повреждения, 136 фактов мошенничества, 44 хулиганств, 24 преступления были совершены из-за ревности.